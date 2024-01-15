Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Соперник россиянина по первому раунду не смог доиграть встречу

ТАСС, 15 января. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) после отказа француза Теренса Атмана от продолжения борьбы. Турнир проходит в Мельбурне.

В третьем сете у француза начались судороги, которые не позволили ему доиграть матч. Встреча завершилась при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева. Во втором круге россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Атману 22 года, он располагается на 145-й строчке рейтинга ATP. Француз впервые играл в основной сетке турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).