Ковальчук считает, что лидеры "Спартака" должны сделать верные выводы после поражений

Столичный клуб в воскресенье потерпел шестое поражение подряд

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидеры "Спартака" должны сделать правильные выводы после последних матчей команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Илья Ковальчук.

"Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх, - сказал Ковальчук. - Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества".

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд, уступив в воскресенье "Металлургу" со счетом 2:6.

По словам олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина, на первый план в нынешней ситуации выходит передача опыта молодым игрокам. "Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды, - сказал он. - Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео. Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали (14 января красно-белые уступили "Металлургу" со счетом 2:6 - прим. ТАСС) - ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор".

Следующий матч красно-белые проведут 16 января дома с "Витязем".