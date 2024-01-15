Панарина признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Россиянин забросил шайбу в игре с "Вашингтоном" и набрал 400-е очко в составе "Нью-Йорк Рейнджерс"

ТАСС, 15 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина второй звездой игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Панарин забросил шайбу в домашнем матче с "Вашингтоном" (2:1) и набрал 400-е очко (127 шайб + 273 результативные передачи) в составе "Рейнджерс" в 310 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Россиянин занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров команды по этому показателю и установил клубный рекорд, достигнув отметки за наименьшее количество игр. Ранее рекорд принадлежал канадскому нападающему Марку Мессье (322 игры).

Первой звездой дня признан канадский нападающий "Торонто" Митч Марнер, забросивший шайбу в ворота "Детройта" (2:4). 26-летний форвард набрал 600-е очко в НХЛ. Марнер вышел на первое место в истории "Торонто" по скорости набора первых 600 очков за карьеру, на это у него ушло 548 игр. По этому показателю он обошел Дэррила Ситтлера (584 игры).

Третьей звездой дня стал американский нападающий "Детройта" Эндрю Копп. Он забросил победную шайбу в ворота "Торонто" за 1 минуту 40 секунд до конца основного времени.