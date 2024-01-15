Тарпищев сообщил, что теннисист Карацев пропустит полгода после операции

Россиянин получил травму 2 января

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Аслану Карацеву предстоит операция, после которой он пропустит полгода. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно", - сказал Тарпищев.

2 января Карацев снялся с матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене против австралийца Джейсона Кублера. 11 января стало известно, что спортсмен пропустит Открытый чемпионат Австралии.

Карацеву 30 лет, он занимает 39-е место в рейтинге ATP, в его активе победы на трех турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной.