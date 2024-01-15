В Израиле заявили о желании провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов

Президент клуба "Бат-Ям" рассказал, что скоро завершится строительство новой ледовой арены в городе Ашдод

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент израильского хоккейного клуба "Бат-Ям" Евгений Гусин планирует организовать в стране турнир с участием молодых российских и белорусских игроков. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца, - сказал Гусин. - Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов".

По словам главы клуба, новая арена будет построена в портовом городе Ашдод, который находится южнее Тель-Авива. "Это арена, где есть все необходимое для развития хоккея, - сказал Гусин. - К сожалению, сам город находится в непосредственной зоне обстрела боевиков из Сектора Газа. Пока ситуация не очень спокойная, но слава богу она идет сейчас на убыль. И я надеюсь, что через месяц-полутора мы уже откроемся и будем планировать какую-то активность. Я тесно общаюсь с руководителями российской и белорусской федераций хоккея, планируем какую-то совместную деятельность".