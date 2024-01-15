Кубок России по спортивной гимнастике планируют провести во время Олимпиады в Париже

Турнир пройдет в Новосибирске

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики России (ФГСР) запланировала проведение кубка страны в Новосибирске с 29 июля по 5 августа. Об этом ТАСС сообщила член президиума ФГСР и старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Кубок России по спортивной гимнастике планируется провести в Новосибирске в период с 29 июля по 5 августа, - сказала Родионенко. - Да, турнир приходится на Олимпийские игры, на которых российских спортсменов не будет, в Париж собираются поехать только нейтральные".

Кубок России в 2023 году проходил с 30 августа по 3 сентября в Сириусе.