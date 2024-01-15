Аленичев считает, что матч со сборной Сербии будет полезен для российских футболистов

В игре с сербами российская команда сможет проверить себя на фоне очень сильного соперника, отметил Дмитрий Аленичев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной Сербии футболу будет полезен для российской команды, так как у соперника очень хороший состав. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев.

20 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

"В первую очередь стоит отметить, что мы дружим с сербами, это очень приятно, - сказал Аленичев. - А то, что сборная Сербии очень сильная команда, - всем известно. Много футболистов играют за границей в самых сильных чемпионатах. Если эта игра состоится, то для нашей сборной она будет очень полезной. Потому что это уровень европейской сборной. При всем уважении к командам, с которыми мы играли, это далеко не сильные сборные, выводы по ним делать не приходилось. Если сыграем с Сербией, то нужно приглашать всех сильнейших, как раз наша сборная проверит себя на фоне очень сильного соперника".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.