Семин считает, что сборная России по футболу должна побеждать для болельщиков

Бывший главный тренер сборной России отметил, что команда Сербии является прекрасным соперником

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу победами должна дарить хорошее настроение болельщикам. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.

20 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

"Ожидаю от сборной России товарищеских игр, это самое основное. Более квалифицированных соперников, - сказал Семин. - Если будет матч с Сербией, то это прекрасный соперник. Побеждать всегда важно, потому что это психология, для болельщиков победы сборной очень важны, они получат хорошее настроение от побед".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.