Франц Беккенбауэр умер 7 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр внес феноменальный вклад в мировой футбол. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев.

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет.

"Я не застал Беккенбауэра, не играл против него, потому что он старше меня. Жаль, что такое поколение ушло - Пеле, Марадона, Эйсебио, - сказал Аленичев. - Сейчас Беккенбауэр. Что тут говорить, уходят легенды. Тоже феноменальный след оставил в истории мирового футбола. С Беккенбауэром, к сожалению, ни разу не виделся".

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Вместе с мюнхенской "Баварией" по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лиге чемпионов) и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом).