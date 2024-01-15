15 января, 07:31
Олимпиада-2024 в Париже

Родионенко считает, что судьи не дадут нейтральным белорусским гимнастам пробиться на Игры

Старший тренер сборной России отметила, что нейтральные атлеты из Белоруссии не будут выступать на российских соревнованиях

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Для белорусских гимнастов Егора Шарамкова и Никиты Парфеновича, получивших нейтральный статус, будет крайне проблематично завоевать право выступить на Олимпийских играх в Париже. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Я думаю, что белорусским спортсменам не дадут возможности отобраться на Олимпийские игры, - считает Родионенко. - Судейство у нас очень специфическое, и я очень сомневаюсь, что кому-то из ребят удастся завоевать квоту. Но на наших стартах они выступать не будут, что для российских гимнастов точно не является потерей".

В начале января Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение присвоить нейтральный статус 14 белорусским спортсменам. В этот список вошли три представителя спортивной гимнастики: Шарамков, Парфенович и 15-летняя Анна Цитовец, которая в силу возраста пока не может претендовать на участие в Олимпиаде-2024.

Ранее Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков от FIG без флага и гимна своих стран.

На Кубке России - 2023 Шарамков занял первое место в финале вольных упражнений и девятое - в опорном прыжке, Парфенович стал четвертым в упражнении на коне.

Шарамков и Парфенович сохраняют возможность отобраться на Олимпийские игры в случае успешного выступления на этапах Кубка мира, которые пройдут в Каире (15-18 февраля), германском Котбусе (22-25 февраля), Баку (7-10 марта) и Дохе (17-20 апреля). Обладатели олимпийских лицензий будут определены по лучшим результатам, показанным на трех этапах из четырех. 

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Олимпиада-2024 в Париже