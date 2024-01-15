Аленичев не уверен, что "Спартак" будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Столичный клуб после 18 игр занимает пятое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" 8 очков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" вряд ли будет бороться за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом сезоне, но у него есть хорошие шансы занять второе место. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

"Я жду от второй части чемпионата того, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура, - сказал Аленичев. - Причем не только в верхней части таблицы, но и внизу. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом, а также чтобы были известны вылетевшие команды. Не только мне хотелось бы, но и всем болельщикам".

"Хотелось бы, чтобы "Спартак" усилился, насколько мне известно, идут поиски новых футболистов. В первую очередь в группу атаки. Хотелось бы, чтобы "Спартак" тоже не терял очки против "Ахмата", "Факела", "Урала", "Крыльев Советов", при всем уважении к этим командам. Если "Спартак" не будет терять очки в таких матчах, а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут", - добавил Аленичев.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. Лидирует в таблице "Краснодар" (38 очков), вторым идет петербургский "Зенит" (36), тройку замыкает московское "Динамо" (32). В первом туре после зимней паузы, который состоится в начале марта, красно-белые на выезде сыграют с "Зенитом".

О Тихонове

10 января пресс-служба красноярского "Енисея" сообщила, что восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов стал главным тренером команды. "Енисей" занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги.

"Откровенно сказать, я один из первых узнал, что Андрей Валерьевич [Тихонов] подпишет контракт, наверное, недели за две знал. Мы постоянно были с ним на связи, я ему некоторые советы давал, когда он просил помощи, - отметил Аленичев. - Я рад, что он вернулся к профессиональной деятельности, потому что действительно он скучал, как и я, потому что я не завершил тренерскую деятельность. Сейчас Андрей поедет на сборы, мы с Егором [Титовым] будем внимательно следить за успехами "Енисея". Приглашал ли он меня? Нет, он знает, что нас приглашать не надо, у нас свой тренерский штаб. Мы друзья по жизни, а в работе по разным берегам".

Тихонову 53 года, предыдущим местом его работы была казахстанская "Астана", которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он возглавлял щелковскую "Спарту" и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в Футбольной национальной лиги. Также Тихонов работал ассистентом главного тренера в московском "Спартаке" и "Краснодаре".