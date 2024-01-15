Журова не исключила, что Макрон поддержит призыв Латвии не пускать россиян на Олимпиаду

Депутат считает, что президент Франции будет советоваться с Международным олимпийским комитетом по вопросу допуска россиян в страну

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать призыв латвийских депутатов и заблокировать российским и белорусским спортсменам въезд на Олимпийские игры в Париже. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Латвийские депутаты в обращении к президенту Франции отметили, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов до летних Игр в нейтральном статусе является безответственным.

"Не так давно к Макрону обратились эстонцы, теперь латвийцы. Видимо, они это будут делать поочередно, чтобы еженедельными прошениями к Макрону подогревать информационное поле, - сказала Журова. - К МОК смысла обращаться они уже не видят, потому что свое решение он менять не будет, вот и пишут Макрону, который может запретить въезд в страну".

"Макрон по этому вопросу наверняка будет советоваться с МОК, но такое решение он действительно может принять. К примеру, мы знаем, что Великобритания в свое время не пустила Александра Лукашенко, хотя у него была олимпийская аккредитация. Поэтому исключать этого нельзя. Мы изначально говорили о том, что спортсменам можно пройти все фильтры, отказаться от родины, подписать какие-то бумаги, но в итоге Макрон возьмет и не пустит их, ссылаясь на обращение ряда стран", - добавила она.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК в декабре сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры исключительно в нейтральном статусе, причем только представителей индивидуальных видов спорта и дисциплин, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.