Чемпионка Европы гимнастка Перебиносова пропускает тренировочный сбор из-за травмы спины

Старший тренер сборной России надеется, что спортсменка восстановится к чемпионату России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы по спортивной гимнастике 2018 года в командном первенстве Ульяна Перебиносова пропускает сбор национальной команды из-за травмы спины. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

С 4 по 20 января сборная России по спортивной гимнастики проводит на базе "Озеро Круглое" первый в 2024 году тренировочный сбор.

"Определенные проблемы со здоровьем испытывает Перебиносова, у нее что-то с поясничным отделом позвоночника, - сказала Родионенко. - Она сейчас лечится. Мы надеемся, что к чемпионату России, который пройдет в марте, гимнастка восстановится".

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 11 по 18 марта.

Перебиносовой 22 года, в ее активе также есть по две серебряные и бронзовые медали Универиады-2019 в итальянском Неаполе. На Кубке России 2023 года она стала третьей в упражнении на брусьях, седьмой - в вольных упражнениях и десятой - в финале личного многоборья.