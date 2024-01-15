Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин на старте турнира в четырех сетах обыграл Даниэля Альтмайера в Германии

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу Хачанова, который посеян на турнире под 15-м номером. Во втором круге россиянин сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и представителем США Александром Ковачевичем.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Альтмайеру 25 лет, он располагается на 50-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).