Вратарь "Металлурга" Набоков рассказал, игру каких голкиперов ставит себе в пример

Илья Набоков в текущем сезоне КХЛ провел 32 игры

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкиперы Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), являются примером для вратаря "Металлурга" Ильи Набокова. Об этом игрок магнитогорского клуба рассказал ТАСС.

"В НХЛ примером для меня являются российские ребята, такие как Илья Сорокин, Игорь Шестеркин. Из иностранных мне нравится игра Картера Харта из "Филадельфии", - сказал Набоков. - Они все быстрые, подвижные ребята, хорошо катаются, техничные. Я их не стараюсь копировать, просто смотрю за их игрой. В КХЛ хорошая техника у Александра Самонова, он также быстро двигается".

В нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 20-летний Набоков провел 32 матча, отражая 92,8% бросков.

Набоков занимает третье место среди европейских вратарей по версии центрального скаутского бюро НХЛ по итогам половины сезона перед драфтом НХЛ, который пройдет 28-29 июня. "Если задрафтуют, будет очень классно, но особо не думаю об этом. Пока еще не знаю, поеду ли я на драфт", - отметил он.

Среди голкиперов "Металлурга" Набоков в нынешнем сезоне провел наибольшее количество матчей, за клуб также выступают Никита Подскребалин и Александр Смолин. "У нас хорошие отношения в бригаде вратарей, мы общаемся, поддерживаем друг друга, в какие-то моменты подсказываем. Кто начнет плей-офф - решат тренеры. Самое главное - помогать команде выигрывать, а там не важно, кто будет играть", - сказал он.