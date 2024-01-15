Тарпищева удивила игра Павлюченковой в первом круге Australian Open

Россиянка обыграла хорватку Донну Векич в двух сетах

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анастасия Павлюченкова уверенно прошла первый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и может хорошо выступит на турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Павлюченкова в первом круге обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 6:4.

"Павлюченкова всегда плохо играет против Векич, и я думал, что их матч будет проходить намного сложнее, - сказал Тарпищев. - Но она большая молодец и уверенно победила, чем приятно удивила. После того, как она восстановилась от травмы, играет превосходно и может хорошо вступить".

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и американкой Тейлор Таунсенд.