Умер самый успешный тренер чемпионата Израиля по футболу Дрор Каштан

Ему было 79 лет

ТАСС, 15 января. Бывший главный тренер сборной Израиля по футболу и самый титулованный специалист в истории чемпионатов страны Дрор Каштан умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Израильской футбольной ассоциации.

Причины смерти не сообщаются.

Каштан завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он рекордные шесть раз приводил команды к победе в чемпионате Израиля. Специалист шесть раз выигрывал Кубок Израиля и трижды - Кубок израильской лиги. В качестве игрока он стал чемпионом страны в сезоне-1962/63 в составе "Хапоэля" (Петах-Тиква).

Каштан тренировал "Хапоэль" (Кфар-Сава) "Хапоэль" (Кирьят-Оно) "Хапоэль" (Лод), "Хапоэль" (Рамат-Ган), "Хапоэль" (Хайфа), "Хапоэль" (Тель-Авив), "Хапоэль" (Петах-Тиква), "Бейтар", "Маккаби" (Хайфа), "Маккаби" (Петах-Тиква), "Маккаби" (Тель-Авив), "Бней Иегуду". С 2006 по 2010 год возглавлял сборную Израиля. В отборочном турнире на чемпионат Европы 2008 года сборная Израиля под его руководством со счетом 2:1 обыграла команду России.