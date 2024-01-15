Слушания апелляции ОКР к МОК в CAS пройдут в режиме видеоконференции

Суд рассмотрит апелляцию 26 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Слушания апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в режиме видеоконференции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Ранее пресс-служба CAS сообщила, что суд 26 января рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.