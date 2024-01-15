Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Фридзон подписал контракт с "Автодором"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24

ТАСС, 15 января. Саратовский клуб Единой лиги ВТБ "Автодор" подписал контракт с бронзовым призером Олимпиады 2012 года баскетболистом Виталием Фридзоном. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".

Соглашение с 38-летним защитником рассчитано до конца сезона-2023/24

Фридзон ранее выступал за подмосковные "Химки" (2004-2013), московский ЦСКА (2013-2018), краснодарский "Локомотив-Кубань" (2018-2020) и санкт-петербургский "Зенит" (2020-2023). Баскетболист шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Евролигу (2016). В составе "Химок" он стал обладателем Еврокубка и Кубка России.

В составе сборной России Фридзон также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.