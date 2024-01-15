Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Россиянка в двух сетах обыграла представительницу США Бернарду Перу

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу США Бернарду Перу в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 16-летней Андреевой. Во втором круге россиянка сыграет с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг US Open. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Пере 29 лет, она располагается на 71-й строчке мирового рейтинга. Американка выиграла два турнира WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 году.

Также во второй круг турнира пробились еще две россиянки. Анна Калинская со счетом 6:3, 3:6, 6:2 победила американку Кэти Волынец. Анастасия Захарова в своем первом матче в основной сетке турниров Большого шлема обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (2:6, 6:0, 6:3). Во втором круге Калинская сыграет с Аранчей Рус из Нидерландов, Захарова встретится со словенкой Кайей Юван.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).