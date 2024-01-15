Теннисистка Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open

Спортсменка уступила Виктории Голубич из Швейцарии в трех сетах

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 6:1 в пользу Голубич.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имела 15-й номер посева на турнире. В ее активе две победы на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Голубич 31 год, она занимает 85-е место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один турнир WTA, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2021 году. Швейцарка является серебряным призером Олимпиады в Токио в паре с Белиндой Бенчич.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).