В "Барысе" назвали успех "Номада" в Континентальном кубке победой казахстанского хоккея

Клуб победил во всех трех матчах турнира, в котором принимали участие команды из Дании, Великобритании и Польши

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех хоккеистов "Номада" в Континентальном кубке является большой победой как "Барыса", так и всего казахстанского хоккея. Такое мнение ТАСС высказал президент "Барыса" Борис Иванищев.

Действующий чемпион Казахстана "Номад", который находится в системе клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" одержал победы во всех трех матчах на турнире, в котором также играли датский "Хернинг", британский "Кардифф Дэвилз" и польский "Катовице".

"Это большая победа для нашего клуба и всего казахстанского хоккея. В прошлом сезоне "Номад" во второй раз в истории стал чемпионом республики и теперь доказал свой уровень на международной арене, - сказал Иванищев. - В финальном турнире мы выступали исключительно казахстанскими воспитанниками, многие из которых прошли всю вертикаль развития в системе "Барыса" - начиная от ДЮСШ и заканчивая основной командой".

Лучшим вратарем турнира был признан вратарь "Номада" Никита Бояркин, а нападающим - Артур Гатиятов, ставший и лучшим бомбардиром соревнований.

Российские команды не выступают в зарубежных соревнованиях из-за санкций, наложенных с февраля 2022 года Международной федерацией хоккея. Континентальный кубок проводится с 1997 года, из российских команд его победителями становились "Лада" (2006) и "Ак Барс" (2008). Также в соревнованиях побеждали белорусские "Юность" (2007, 2011, 2018) и "Неман" (2015), а также казахстанский "Арлан" (2019).