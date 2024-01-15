Турецкий клуб начал расследование в отношении израильского футболиста Карцева

В клубе отметили, что игрок нарушил дисциплинарные инструкции

ТАСС, 15 января. Футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" начал расследование в отношении израильского полузащитника команды Эдена Карцева за пост по случаю 100 дней, прошедших с начала израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Наш клуб инициировал дисциплинарное расследование в отношении Эдена Карцева, который нарушил дисциплинарные инструкции клуба, разместив в своем личном аккаунте в социальной сети публикацию, противоречащую чувствам нашей страны", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее в Турции был задержан израильский футболист клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель. Во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" 14 января после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. 15 января турецкие власти приняли решение выслать футболиста из страны.

Карцеву 23 года, он выступает за стамбульскую команду с 2023 года. В составе сборной Израиля футболист провел 5 матчей. В 2022 году московское "Динамо" объявило о достижении принципиальной договоренности с "Маккаби" из Нетаньи о переходе в команду Карцева на правах аренды с опцией выкупа. Позднее "Маккаби" отменил аренду Карцева, заявив, что клуб не получил деньги за переход в установленный срок.