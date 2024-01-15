Фетисов: призыв НХЛ к IIHF по Израилю является примером обрушения системы спорта

Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал призыв Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к Международной федерации хоккея (IIHF) допустить сборную Израиля до международных соревнований примером обрушения системы международного спорта. Такое мнение он высказал ТАСС.

Ранее IIHF отстранила сборную Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности. НХЛ выразила обеспокоенность таким решением и призвала предпринять все необходимые шаги для решения проблем как можно скорее.

"Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации, и зачем там решили давать указания ей? С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена еще в непростые времена холодной войны, в послевоенное время, и олимпийское движение объединяло спорт, - сказал Фетисов. - Строились мосты, и людям давали понять, что воюя на спортивных площадках, можно жить в согласии, мире, находить компромиссы".

В январе сборная Израиля должна была провести матчи в третьем дивизионе молодежного чемпионата мира (среди игроков до 20 лет), который пройдет в Болгарии. Команда должна была встретиться с командами Мексики, Болгарии, Турции, Новой Зеландии и Киргизии. В марте израильская команда должна была сыграть во втором дивизионе юниорского чемпионата мира в Испании, в апреле - во втором дивизионе взрослого чемпионата мира в Сербии.

В 2022 году IIHF отстранила российские и белорусские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.