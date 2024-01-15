Стали известны капитаны команд на чемпионате России по прыжкам

Соревнования пройдут с 19 по 22 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Александр Галлямов и Дмитрий Козловский будут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам. Об этом сообщает Первый канал.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 22 января.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной, они являются олимпийскими чемпионами в командном турнире, бронзовыми призерами Игр в личном зачете, победителями чемпионата России, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). Козловский катается вместе с Александрой Бойковой, они являются бронзовыми призерами чемпионата мира, победителями чемпионата Европы, двукратными чемпионами страны.