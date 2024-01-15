Фигурист Мозалев провел первую тренировку в группе Тутберидзе

Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров 2020 года фигурист Андрей Мозалев провел первую тренировку в группе Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Сегодня Андрей провел первую тренировку, которая прошла без Тутберидзе, поскольку она еще не вернулась из Каунаса с чемпионата Европы, - сообщил источник. - Планируется вторая тренировка".

Мозалеву 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. Фигурист выступал на Олимпиаде 2022 года, где занял 19-е место.

В текущем сезоне Мозалев занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе и четвертое - в Самаре. Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.