Источник сообщил, что Мозалев покинул группу Давыденко в связи с конфликтом с тренером

Собеседник агентства отметил, что тренер стал меньше внимания уделять фигуристу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров 2020 года фигурист Андрей Мозалев покинул группу тренера Кирилла Давыденко в связи с участившимися конфликтами с наставником. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду", - сообщил источник.

ТАСС запросил комментарии Мозалева и Давыденко по этой ситуации.

В текущем сезоне Мозалев занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе и четвертое - в Самаре.