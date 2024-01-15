Тихонов сообщил, что у него было предложение о работе от иностранного футбольного клуба

Андрей Тихонов отметил, что получал также предложения от других клубов Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Андрей Тихонов зимой получал предложение от иностранной команды. Об этом он сообщил журналистам.

15 января Тихонов подписал контракт с "Енисеем" на 2,5 года.

"Были другие предложения из клубов ФНЛ (Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС). Было предложение от клуба из страны бывшего СССР. Но от них я отказался, - сказал Тихонов. - Хочется работать, где есть хорошие задачи. Люди были настойчивее. Также губернатор Михаил Михайлович [Котюков] сказал очень важные слова".

Тихонову 53 года, предыдущим местом его работы была казахстанская "Астана", которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он возглавлял щелковскую "Спарту" и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в Футбольной национальной лиги. Также Тихонов работал ассистентом главного тренера в московском "Спартаке" и "Краснодаре".