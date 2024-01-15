Тарасова считает, что фигурист Мозалев перешел к Тутберидзе прежде всего ради результата

Заслуженный тренер СССР отметила, что Андрей Мозалев является перспективным спортсменом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров 2020 года фигурист Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе от тренера Кирилла Давыденко прежде всего из-за желания добиться высоких результатов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Как стало известно ТАСС, сотрудничество Мозалева и Давыденко в последнее время осложнилось ухудшившимися взаимоотношениями.

"Для меня это неожиданно, я думала, тренер и спортсмен в хороших отношениях. Но переходят не за отношениями, а за результатом, - сказала Тарасова. - Значит, Андрей считает, что результат будет. Тутберидзе работает не одна, а с двумя своими коллегами, которые осуществляют работу с одиночниками".

"У нас переходы разрешены в весенне-летний период, но если Мозалев принял решение сделать это сейчас, то на это, видимо, были свои причины. Кто-то хочет по-другому тренироваться, кто-то считает, что будет лучше с другим тренером, - отметила Тарасова. - Это перспективный мальчик, мне он нравится, а чем ему может помочь Тутберидзе, я пока не знаю. Будем живы - посмотрим".

В текущем сезоне Мозалев стал третьим на этапе Гран-при России в Уфе, четвертым - на этапе Самаре.