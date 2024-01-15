Бестемьянова допустила, что нагрузки Мозалева в группе Тутберидзе существенно возрастут

Желание совершенствоваться является самым важным для спортсмена, отметила олимпийская чемпионка

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Нагрузки чемпиона мира среди юниоров 2020 года Андрея Мозалева в группе тренера Этери Тутберидзе существенно возрастут, но желание улучшаться для спортсмена является главным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Мозалев провел в понедельник первую тренировку в группе тренера Этери Тутберидзе.

"Насколько я понимаю, Мозалев уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался. Но если он этого действительно захотел - а желание улучшаться, совершенствоваться - это самое важное для спортсмена, то можем только пожелать ему удачи. Если он вернет себе технические вещи, которые он делал, ему равных не будет - он все четверные прыгал", - сказала Бестемьянова.

На вопрос ТАСС, не стало ли причиной перехода Мозалева в новую группу желание в перспективе сменить спортивное гражданство, Бестемьянова ответила: "Выступать нужно за сильную страну, за сильную федерацию. На примере Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате Европы мы в этом убедились - сильнейшие ушли, а они на несколько мест назад опустились. Катайся хорошо, выигрывай чемпионат страны - будешь в полном порядке".

В текущем сезоне Мозалев стал третьим на этапе Гран-при России в Уфе, четвертым - на этапе Самаре.