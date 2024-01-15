Янчук оценил старт теннисистов Медведева и Хачанова на Australian Open

Заслуженный тренер России назвал закономерным победы спортсменов в первом круге

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов одержали закономерные победы в матчах первого круга Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Медведев победил француза Теренса Атмана, а Хачанов обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера.

"Все закономерно, нормально, Медведев стопроцентно должен проходить два-три круга без проблем. У Хачанова матч был чуть сложнее, но он в неплохой форме и может играть на равных с самыми сильными игроками. У него нет стабильности в матчах против сильнейших игроков, но матчи против средних соперников всегда играет уверенно. Для таких игроков, как Медведев и Хачанов, первый круг сложнее психологически, его просто надо пройти и дальше набирать ход", - сказал Янчук.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).