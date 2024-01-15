Янчук назвал закономерной победу теннисистки Павлюченковой над Векич

Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Донну Векич в первом круге Australian Open

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала закономерную победу над хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

"Абсолютно закономерная победа, Павлюченкова более опытная, находится в хорошей форме. Сейчас она находится на такой стадии своей карьеры, когда не надо ничего никому доказывать, можно играть в свое удовольствие. У нее высокое мастерство, за счет которого она может обыгрывать более молодых соперников, она умеет играть на турнирах Большого шлема, поэтому, думаю, она может далеко пройти", - сказал Янчук.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).