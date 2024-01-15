В РУСАДА не подтвердили информацию о 37 положительных допинг-пробах хоккеистов "Толпара"

В настоящее время Российское антидопинговое агентство проводит расследование по семи делам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не обладает информацией о 37 положительных результатах допинг-проб хоккеистов "Толпара". Об этом сообщила пресс-служба организации.

В понедельник Telegram-канал Baza сообщил, что мельдоний был обнаружен у 37 хоккеистов "Толпара".

"В нaстоящее время РУСАДА проводит обработку по сeми делам, открытым в связи с полoжительными допинг-пробами хоккеистов "Толпара". Мы не пoдтверждаем наличия 37 положительных допинг-проб хoккеистов системы "Салавата Юлаева" в рамках национальной антидoпинговой программы", - говорится в заявлении.

7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа 2023 года Telegram-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе уфимского "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.