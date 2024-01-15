Месси проиграл в номинации "лучший игрок" и отказался посетить церемонию награждения ФИФА

Также претендуют на награду нападающие Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе

ТАСС, 15 января. Аргентинский нападающий Лионель Месси отказался посетить церемонию Международной федерации футбола (ФИФА), на которой организация объявит лучшего игрока по итогам 2023 года. Об этом сообщил портал D Sports.

По информации источника, причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Церемония пройдет позднее в понедельник в Лондоне, начало мероприятия запланировано на 22:30 мск. На награду, помимо Месси, претендуют норвежский нападающий Эрлинг Холанд из английского "Манчестер Сити" и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.