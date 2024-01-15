Трехкратный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Румбевас умерла в 43 года

Представительница Индонезии завоевала серебряные медали Игр в 2000 и 2004 годах и бронзовую награду в 2008 году

ТАСС, 15 января. Представлявшая сборную Индонезии по тяжелой атлетике Раема Лиса Румбевас умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia.

Причины смерти спортсменки не уточняются.

Румбевас завоевала три медали на Олимпийских играх - в 2000 году она стала второй в весовой категории до 48 кг, в 2004-м - заняла второе место в категории до 53 кг, в 2008-м - показала третий результат в категории до 53 кг. В 2006 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира в категории до 53 кг.