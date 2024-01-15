Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии

Теннисист Рафаэль Надаль является победителем 22 турниров Большого шлема

ТАСС, 15 января. Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал теннисным послом в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Саудовской Аравии.

"Рафаэль Надаль, один из величайших спортивных деятелей и теннисистов всех времен, стал новым послом Федерации тенниса Саудовской Аравии в рамках долгосрочного обязательства помогать развитию спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов в Саудовской Аравии. Помимо поощрения роста спорта в целом, также разрабатываются планы по созданию новой академии Надаля, которая будет воспитывать таланты и служить центром передового опыта, помогающим начинающим игрокам осуществить свои теннисные мечты", - говорится в заявлении.

Надалю 37 лет, на его счету 92 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.