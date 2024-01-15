Галлямов прокомментировал свое капитанство на чемпионате России по прыжкам словами Пушкина

Спортсмен привел строки из поэмы "Евгений Онегин"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в командном турнире по фигурному катанию Александр Галлямов прокомментировал выбор своей кандидатуры, а также фигуриста Дмитрия Козловского капитанами команд на прыжковом чемпионате России строками из поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин" .

"Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день коньком и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзья", - сказал Галлямов ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене". В понедельник стало известно, что капитанами команд станут два представителя парного катания - победитель командного турнира Олимпиады в Пекине в парном катании и бронзовый призер в индивидуальном Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной. Капитаном второй команды станет Козловский, являющийся чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира в паре с Александрой Бойковой.

Ранее Галлямов рассказал ТАСС, что думает к 225-летию Пушкина отпустить бакенбарды.