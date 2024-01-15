Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

На награду также претендовали Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения прошла в Лондоне.

На награду также претендовали норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за английский "Манчестер Сити", и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. По итогам опроса Месси и Холанд набрали по 48 очков, однако аргентинец победил в номинации благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд. Месси не посетил церемонию вручения и не подключался по видеосвязи. Футболисты получали награду за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Нападающий забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон форвард провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции и лучшим ассистентом турнира (16 передач). Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.

В сезоне-2022/23 Холанд вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Норвежец стал рекордсменом Английской премьер-лиги по количеству голов за сезон (36), также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Холанд получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир сезона в Европе. Мбаппе вместе со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов), в финальном матче француз оформил хет-трик. Вместе с ПСЖ Мбаппе стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром (29 голов) и игроком турнира.

Премия была учреждена в 2016 году. Месси в третий раз выиграл данный приз, ранее он побеждал в 2019 и 2022 годах. Также лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018) и поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).

Победители в других номинациях

Лучшим игроком в женском футболе стала полузащитник "Барселоны" Айтана Бонмати, которая в 2023 году выиграла чемпионат мира в составе сборной Испании. Бонмати была признана самым ценным игроком турнира. Лучшим тренером 2023 года признали испанца Хосепа Гвардиолу, который возглавляет английский "Манчестер Сити". В женском футболе данный приз вручили Сарине Вигман из Нидерландов, которая тренирует сборную Англии.

Победителем премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол стал бразильский полузащитник "Ботафого" Гильерме Мадруга. Лучшим вратарем года среди мужчин признан бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити"), у женщин - Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед").

Мужская сборная Бразилии стала обладателем награды Fair Play. Бразильская национальная команда удостоилась приза за борьбу с расизмом.

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