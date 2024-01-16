"Миннесота" разгромила "Айлендерс" в матче НХЛ, Капризов отдал голевую передачу

Российский нападающий провел вторую игру после возвращения на лед после травмы

ТАСС, 16 января. "Миннесота" дома со счетом 5:0 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (3-я минута), Коннор Дьюар (23), Юэль Эрикссон Эк (34, 57), Маркус Фолиньо (60).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Игрок впервые набрал очки после травмы, которую получил в ночь на 31 декабря в матче с "Виннипегом" (2:4). Капризов вернулся на лед в домашнем матче против "Аризоны" (0:6) 14 января.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков из 32 и был заменен после второго периода. Канадский голкипер "Миннесоты" Марк-Андре Флёри одержал 552-ю победу в НХЛ и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю, обойдя своего соотечественника Патрика Руа (551 выигранный матч). Первое место по числу побед в лиге занимает другой канадец Мартин Бродёр.

"Миннесота" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 41 очко после 43 матчей. "Айлендерс" - пятые в Столичном дивизионе с 48 очками после 43 встреч. В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Тампой" в ночь на 19 января по московскому времени, "Айлендерс" двумя днями ранее в гостях встретятся с "Виннипегом".

В других матчах игрового дня "Вегас" дома победил "Нэшвилл" (4:1), российский форвард хозяев Павел Дорофеев отдал две результативные передачи и стал третьей звездой встречи. "Колорадо" на выезде уступил "Монреалю" (3:4), вратарь гостей Александр Георгиев отразил 30 бросков из 34. "Филадельфия" одержала выездную победу над "Сент-Луисом" (4:2), результативная передача на счету защитника гостей Егора Замулы.