Олимпийский чемпион Коваленко оценил перспективы своего сына в НХЛ

По мнению собеседника ТАСС, Николай Коваленко "вырос за последние два года как спортсмен и игрок"

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий нижегородского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Николай Коваленко уже имеет все для того, чтобы закрепиться в следующем году в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал его отец, олимпийский чемпион и бывший нападающий ряда клубов НХЛ Андрей Коваленко.

Николай Коваленко был отдан в "Торпедо" в аренду из "Колорадо" до конца нынешнего сезона. 24-летний нападающий является третьим бомбардиром нижегородцев, в 27 матчах он набрал 29 очков по системе "гол + пас" (9 + 20).

"В НХЛ ему надо показывать свой лучший хоккей, который он показывает здесь. Все необходимое у него есть, он вырос за последние два года как спортсмен и игрок, - сказал Андрей Коваленко. - В плане игры и ее видения он возмужал, стал крепче и мощнее. На сегодняшний день это такой молодой мощный мужичок, который может побиться".

"У него свой стиль, что-то он взял от меня, как, к примеру, борьбу в углах. Он с детства боролся, выгрызал шайбу, так же продолжает играть и в большом хоккее, - отметил собеседник агентства. - Где-то у него больше техники - передачи лучше может отдать. Мне тренер всегда говорил, что если с половины зоны тебе дали шайбу, то не надо никуда смотреть, а просто бросать. Я пользовался своим сильным броском, у него же он не такой сильный, поэтому он играет хитрее. Ну и действует за счет своей упертости, может и силовой прием применить, большую часть борьбы за воротами и в углах он по статистике выигрывает".

23 декабря 2023 года Коваленко-младший получил травму в домашнем матче против петербургского СКА дома 23 декабря (3:1). Тогда нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу. 9 января 2024 года главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов сообщил журналистам, что в команде ожидают возвращения Коваленко-младшего к соревнованиям к 16 января, к домашнему матчу против магнитогорского "Металлурга".