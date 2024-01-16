Дмитрий Полянский возглавил сборную России по триатлону

Его предшественник Сергей Карачаров продолжит работать в структуре Федерации триатлона России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дмитрий Полянский назначен на пост главного тренера сборной России по триатлону. Об этом сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

Полянский сменил Сергея Карачарова, который занимал пост главного тренера сборной с 2021 года. Отмечается, что Карачаров продолжит работу в структуре Федерации триатлона России.

Полянскому 37 лет, в августе 2023 года он завершил профессиональную карьеру спортсмена. Полянский является участником четырех Олимпийских игр, шестикратным чемпионом России. В 2015 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.