Бетербиев рассказал, что открыт к проведению боксерского поединка против Бивола

Боксер рассчитывает, что в этом году бой состоится

ТАСС, 16 января. Обладатель трех титулов чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев выступает за объединительный бой с Дмитрием Биволом. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я только за этот бой. Это спорт, у него один пояс, у меня три, нам надо объединить и все, - сказал Бетербиев. - Я никогда не был против объединительных боев, всегда был открыт для этого, посмотрим, насколько открыт он".

"Какие-то разговоры уже начались, но конкретики пока нет. Очень надеюсь, что в этом году бой состоится", - добавил он.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив британца Каллума Смита техническим нокаутом. В послужном списке 38-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе 33-летнего боксера 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.