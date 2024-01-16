Россиянка Блинкова вышла во второй круг Australian Open

Теннисистка в первом раунде обыграла испанку Кристину Букшу

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Испании Кристину Букшу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Блинковой. Обе спортсменки не вошли в число сеяных. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (третий номер посева) и бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (без номера посева).

Блинковой 25 лет, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего круга.

Букше 26 лет, в рейтинге WTA она 56-я. На счету представительницы Испании нет побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open 2023 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).