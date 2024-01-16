Боксер Бетербиев надеется, что его лучшие бои еще впереди

В активе 38-летнего спортсмена ни одного поражения в карьере

ТАСС, 16 января. Обладатель трех титулов чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев считает, что ему есть, что улучшить в собственной подготовке, и верит, что его лучшие бои еще впереди. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Нахожусь ли я сейчас на пике формы? У меня один друг есть, он очень сильно интересуется боксом, разными видами спорта, вот он говорит, что человек может развиваться, совершенствоваться в технических, физических параметрах и в 50 лет, - сказал Бетербиев. - Наверное, я на заметку взял его слова. Если честно сказать, я считаю, у меня еще есть какое-то место, где улучшить себя".

"Каждая подготовка заключается в том, чтобы в этой подготовке выйти на пик формы. Если возможно поймать этот момент, это очень круто. А в общем, я считаю и очень надеюсь, что лучшие бои еще впереди", - добавил он.

Бетербиеву 38 лет, он является обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). 14 января Бетербиев защитил титулы, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом. В послужном списке 38-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения.