Колосков назвал справедливым и неожиданным решение ФИФА признать Месси игроком года

Аргентинский нападающий набрал одинаковое количество очков с норвежцем Эрлингом Холандом и победил благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Решение признать аргентинского нападающего клуба "Интер Майами" Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) является справедливым, но неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков.

Церемония вручения наград ФИФА прошла 15 января. Футболисты получали приз за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Месси по итогам опроса набрали по 48 очков, однако аргентинец победил в номинации благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд.

"Естественно, это решение справедливое, другое дело, что неожиданное, потому что Месси играет где-то там в американском чемпионате, понятно, что, наверное, никто не знает, в том числе те, кто голосовал, как он там играет, - сказал Колосков. - Потому что его команда не блистает. Но ведь голосовали не чиновники, а футболисты и тренеры, поэтому здесь ясно, что справедливо, тем более у них с Холандом одинаковое количество голосов. Я бы сказал, что решение неожиданное, но справедливое".

"Голосовали специалисты, я не могу сказать, что они все не правы. Либо они не понимали, за что голосуют, [им] не разъяснили, какой период времени берется за отчет, либо на самом деле так думают. Но в любом случае сомневаться не приходится", - добавил Колосков.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Нападающий забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон форвард провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции и лучшим ассистентом турнира (16 передач). Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.