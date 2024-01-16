Траньков считает, что Тутберидзе сможет научить участниц шоу "Большие девочки" дисциплине

Тренер по фигурному катанию станет одним из наставников шоу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поможет поддержать дисциплину участницам реалити-шоу "Большие девочки". Такое мнение ТАСС высказал тренер Максим Траньков.

Ранее пресс-служба телеканала "Пятница!" сообщила ТАСС, что Тутберидзе станет одним из наставников в шоу. На протяжении трех месяцев 13 участниц, которые из-за лишнего веса испытывают проблемы со здоровьем и социализацией, будут жить в кемпинге и проходить различные испытания.

"Сегодня это стало известно общественности, но для меня это не сюрприз. Классно, мне будет интересно посмотреть на Этери Георгиевну в роли наставника в шоу", - рассказал Траньков.

На вопрос, что может дать Тутберидзе участницам, Траньков ответил: "То, что у нас есть в спорте, то, что практически любой тренер мог бы дать, - это прежде всего дисциплина, целеустремленность и достижение результата".