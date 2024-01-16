Билялетдинов назвал вкусовщиной премию ФИФА лучшему игроку

Бывший игрок сборной России считает эту премию субъективной

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Приз лучшему игроку по версии Международной федерации футбола (ФИФА) является вкусовщиной, эта премия субъективна. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России и бывший футболист английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов.

Церемония вручения наград ФИФА прошла 15 января. Футболисты получали приз за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победителем стал аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, он набрал по итогам опроса 48 очков, столько же набрал и норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, однако аргентинец победил благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд.

"Если честно, ни разу в жизни не смотрел эту премию, не понимаю, по каким критериям голосуют, максимально не заинтересован, потому что это субъективные вещи, не интересно смотреть, - сказал Билялетдинов. - Получается, рассматривался период чуть меньше года, я думаю, что Холанд, наверное, должен был выиграть. Такая специфическая тема, я понимаю, когда вручают "Золотую бутсу", когда больше всех забил, "Золотой мяч", а вот эти фифашные премии, по сути, так, развлекуха для публики, вкусовщина, скажем так".

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Нападающий забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон форвард провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции и лучшим ассистентом турнира (16 передач). Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.