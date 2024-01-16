Макаров: российские прыгуны на батуте не будут выступать на Олимпиаде на условиях МОК

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов до участия в Играх только при соблюдении ряда требований

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские прыгуны на батуте не намерены участвовать в Олимпаде в Париже на условиях, выработанных для них Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров

"Никто из наших спортсменов не собирается ехать на Олимпийские игры на тех условиях, которые нам выдвинул МОК", - сказал Макаров.

"Что касается получения нашими спортсменами нейтрального статуса, то мы рассматриваем такую возможность, но пока не определились в этом вопросе. Поэтому спортсменов из России пока нет в числе участников квалификационных этапов Кубка мира, хотя мы ведем определенные переговоры", - добавил президент федерации.

Отборочными на Олимпийские игры являются этапы Кубка мира, которые пройдут в Баку (с 23 по 25 февраля) и германском Коттбусе (с 22 по 24 марта).

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.