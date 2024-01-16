Дюков заявил об отсутствии детальных обсуждений по включению белорусских клубов в РПЛ

Данный вопрос находится на ранней стадии обсуждения

ТАСС, 16 января. /ТАСС/. Обсуждение инициативы по включению белорусских клубов в российские соревнования находится на очень ранней стадии. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Пока это просто информация, которую я получил из прессы, - сказал Дюков. - Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации - мы сообщим".

21 октября 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.