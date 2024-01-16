В России появился первый киберспортивный судья международной категории

Международную судейскую лицензию получил Дмитрий Шульгин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Томского отделения Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Дмитрий HAVOC Шульгин первым из россиян получил международную судейскую лицензию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКС России.

"В ноябре 2023 года Дмитрий получил международную судейскую квалификацию по киберспорту. Он стал первым судьей из России, которому удалось достичь такого звания. Путь к международной лицензии был непростым. Сначала Дмитрий прошел модули Foundational Module и Advanced Module - это было необходимым условием для обучения в международной академии IESF (Международной федерации киберспорта - прим. ТАСС) World Esports Referee Academy. Затем он отправился в корейский город Бусан, где и проходил тренинг на международную киберспортивную судейскую квалификацию. По итогам обучения Дмитрий Шульгин стал судьей второй международной категории (Tier 2), он также является судьей первой категории в ФКС России", - сообщили в пресс-службе ФКС России.

Как сообщили в пресс-службе ФКС, за получение международной категории Шульгин удостоился награды в номинации "Открытие года" на премии GoodGame.ru Awards по киберспорту.

Международная категория является признанием компетенций судьи на международном уровне. Шульгин сможет судить международные соревнования. В киберспорте арбитр должен разъяснять нормы регламента или нормативных документов соревнования, решать спорные ситуации, возникающие на турнире, определять условия допуска спортсменов, осуществлять меры по противодействию противоправному влиянию на результаты соревнования, осуществлять регистрацию результатов матчей и итогов соревнования. Шульгин может обслуживать матчи во всех признанных дисциплинах, среди которых "Боевая арена", "Тактический трехмерный бой", "Соревновательные головоломки", "Стратегия в реальном времени", "Технический симулятор", "Спортивный симулятор" и "Файтинги".